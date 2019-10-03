В ДНР оценили срок разведения сил в Петровском и Золотом в 30 дней

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Процесс разведения сил и средств в Петровском и Золотом в Донбассе, о котором стороны договорились 1 октября, займет 30 дней, заявил в среду журналистам официальный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

"Процесс должен начаться с зафиксированной Контактной группой даты - 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках и включать ряд последовательных действий, в частности: отвод сил и средств, комплекс противоминных мероприятий, а также демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказал он.

Он отметил, что на данный момент обстановка непосредственно на участке "Петровское-Богдановка" характеризуется нестабильностью. По его словам, миссия ОБСЕ регулярно фиксирует нарушения режима прекращения огня, наличие военной техники и вооруженных людей на этом участке и в пятикилометровой зоне вокруг него.

По его данным, с момента первого нарушения режима прекращения огня на этом направлении, зафиксированного наблюдателями СММ ОБСЕ 10 марта 2018 года, Вооруженные силы Украины заняли более 50% площади участка "Петровское-Богдановка".