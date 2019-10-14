Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первое потомство безрогого ГМ-быка, Сатурн-рекордсмен и зебровый окрас, спасающий коров от насекомых

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Японские ученые выяснили, что полосатый окрас "под зебру" эффективно отгоняет насекомых от коров и потенциально может заменить другие методы защиты. Окрашенных "под зебру" коров кусали в среднем в два раза реже, чем коров с классическим окрасом или черными полосами на шкуре. По-видимому, в этом случае действуют те же самые механизмы, которые помогают защищаться от насекомых самим зебрам: мухи попросту не находят места для посадки и улетают.

- Сатурн стал рекордсменом по количеству известных спутников среди объектов Солнечной системы: астрономы нашли у него еще 20 новых спутников, что увеличивает их общее число до 82. До недавнего времени Юпитер был рекордсменом по количеству известных спутников в Солнечной системе - у него открыто 79 спутников. Второе место занимал Сатурн c 62 спутниками, далее шли ледяные гиганты Уран с 27 спутниками, у Нептуна - 14, у карликовой планеты Плутон - 5 спутников.

- Ученые исследовали различные биомаркеры в сточных водах в Австралии. Полученные данные показали, как питаются, чем лечатся и к каким злоупотреблениям склонны представители различных социально-экономических групп. Образцы сточных вод авторы получили на очистных станциях, обслуживающих пятую часть населения Австралии.

- Первое потомство ГМ-быка (его сделали безрогим) оказалось полностью здоровым. Исследователи не нашли у родившихся бычков никаких отклонений от нормы, а в их геноме - никаких следов нецелевого редактирования. Для сельскохозяйственных пород отсутствие рогов могла бы стать ценным приобретением, поскольку рога делают животных более опасными. Ученые рассчитывают, что их данные помогут смягчить суровые нормы проверки, которые сейчас приняты в США для генетически модифицированных животных.

- Автомобильная шина, при внешней простоте - высокотехнологичный продукт. Меняя, казалось бы, незначительные детали в шине,можно существенно изменить характеристики автомобиля. В партнерском материале N+1 раccсказал, как узор на шине может сделать автомобиль тише, а особая конструкция корда - спасти жизнь человеку.

- Шизофрению как болезнь "открыли" более 110 лет назад, но до сих пор не понятно, что является ее причиной и как эту болезнь можно лечить. N+1 в партнерском материале рассказал о всех гипотезах, которые существуют на этот счет.

- На этой неделе присудили Нобелевские премии по медицине, физике и химии. По этому поводу N+1 выпустили серию объяснительных материалов.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Уильям Кэлин, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семенца. В этом материале рассказывается, какие исследования проводили ученые и какое практическое применение им можно найти.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело. В этой статье можно узнать о том, почему Нобелевский комитет решил объединить достижения в области космологии и поиска экзопланет.

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Б. Гуденаф, Стэнли Виттингхем и Акира Ёсино. В этом материале подробно говорится о том, какие сложности стояли за созданием литий-ионного аккумулятора, который теперь есть в каждом доме.