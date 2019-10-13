Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито

Ленину Морено пришлось перевезти правительство из-за угрозы насилия

Участник протестов с самодельной ракетницей Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, сообщило агентство Associated Press.

Граждане Эквадора больше недели протестуют против повышения цен на бензин. Протесты вылились в беспорядки. Граждане в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу.

Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами наподобие электростанций и больниц. Дежурство вводится, чтобы предотвратить насилие.

Спустя два часа после приказа Морено группа людей в масках собралась у офиса частного телеканала Teleamazonas и попыталась ворваться в здание, где находились около 20 сотрудников.

Также протестующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила о 30 задержанных при попытке захватить здание национальной аудиторской службы.

Атаки прекратила полиция.

Из-за протестов Морено был вынужден временно перевести правительство из Кито в город Гуайякиль на берегу Тихого океана.