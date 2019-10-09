Курды сообщили об "огромной панике", вызванной авиаударами Турции в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представитель курдских военизированных формирований на севере Сирии подтвердил, что Турция начала военную операцию в этом районе, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам представителя Сирийских демократических сил (СДС) Мустафы Бали, ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии. Он отметил, что удары вызвали "огромную панику у жителей региона".

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Турецкие СМИ сообщали об авиаударах по пограничному городу Рас-эль-Айну (сирийская провинция Хасака).

Также стало известно, что Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным сирийскую проблему в свете планов Анкары начать военную операцию в этой стране.