Поиск

Курды сообщили об "огромной панике", вызванной авиаударами Турции в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представитель курдских военизированных формирований на севере Сирии подтвердил, что Турция начала военную операцию в этом районе, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам представителя Сирийских демократических сил (СДС) Мустафы Бали, ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии. Он отметил, что удары вызвали "огромную панику у жителей региона".

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Турецкие СМИ сообщали об авиаударах по пограничному городу Рас-эль-Айну (сирийская провинция Хасака).

Также стало известно, что Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным сирийскую проблему в свете планов Анкары начать военную операцию в этой стране.

Сирия Турция Мустафа Бали

Новости по теме

Новости

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

ВВС Турции начали наносить удары по северу Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию на фоне планов Анкары начать военную операцию

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

Трамп заявил, что США не следовало начинать военное присутствие на Ближнем Востоке

Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ

Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ

Неизвестный застрелил двух человек у синагоги в немецком городе Галле

Неизвестный застрелил двух человек у синагоги в немецком городе Галле

На Порошенко завели новое уголовное дело

На Порошенко завели новое уголовное дело

"Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками стартовал с Байконура

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');