Сирийские курды приветствовали намерение России наладить их диалог с Дамаском

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (ДФСС, Рожава) приветствовала желание России содействовать диалогу между курдами и сирийским правительством, сообщает ливанское издание Daily Star.

Как отмечается в материале издания, в ДФСС рассчитывают, что "Россия сыграет роль помощника и гаранта" в диалоге с официальным Дамаском. Как подчеркнули в администрации, ее давняя позиция заключается в том, что диалог - лучший способ урегулирования сирийского конфликта.

Ранее в среду на пресс-конференции в столице Казахстана глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет максимально содействовать налаживанию диалога между Дамаском и сирийскими курдами.

Министр сообщил, что в разговоре с ним его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заверил: в своих действиях Турция будет исходить из необходимости восстановить территориальную целостность Сирии.

Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник, 8 октября, сообщили, что все приготовления к возможной военной операции завершены. Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.