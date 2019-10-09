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Париж, Берлин и Лондон осудили операцию Турции в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в среду заявила, что Париж, Берлин и Лондон осуждают турецкую операцию на севере Сирии, сообщает французское радио.

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По ее словам, Франция, Германия и Великобритания завершили подготовку совместного заявления, в котором "очень решительно осуждают" этот шаг со стороны Анкары.

Де Моншален также сообщила, что Париж, Лондон и Берлин призвали провести заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг операции.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции на северо-востоке Сирии. Главной ее целью является борьба в приграничных районах с бойцами курдских военизированных группировок, которых Анкара считает террористами.

Франция Великобритания Германия Турция Сирия ООН

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