Экстренная встреча Совбеза ООН по Сирии состоится в четверг

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экстренная закрытая встреча членов Совета безопасности ООН по ситуации на северо-востоке Сирии пройдет в первой половине четверга, подтвердил председатель СБ в октябре, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.

"Я получил запрос от заинтересованных сторон и я назначу встречу на завтрашнее утро", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее источник во всемирной организации сообщил "Интерфаксу", что в среду "поступил запрос от пяти европейских членов Совета Безопасности - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии - на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии завтра, 10 октября", однако на данный момент решения председателя Совбеза пока нет.

По его словам, встреча членов Совета может пройти завтра "сразу после запланированного заседания СБ по Колумбии".

В среду ВС Турции начали военную операцию на северо-востоке Сирии в рамках борьбы против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.