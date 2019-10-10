Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Скриншот сайта HKmap.live

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге могли отслеживать передвижения сотрудников полиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Apple объяснила свое решение тем, что приложение HKmap.live создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга. В ходе проверки, проведенной Управлением кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга (CSTCB), выяснилось, что сервис использовался, чтобы "устраивать засады на полицейских, а также преследовать жителей в районах, где нет правоохранительных органов", говорится в сообщении.

"Это приложение нарушает наши принципы и местные законы", - заявила Apple. Разработчики приложения с решением корпорации не согласились, сообщив, что нет никаких свидетельств использования HKmap.live для организации нападений на полицию.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне 2019 года.

После объявления администрации специального административного района КНР о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются расследования дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.