Поиск

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Скриншот сайта HKmap.live

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге могли отслеживать передвижения сотрудников полиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Apple объяснила свое решение тем, что приложение HKmap.live создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга. В ходе проверки, проведенной Управлением кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга (CSTCB), выяснилось, что сервис использовался, чтобы "устраивать засады на полицейских, а также преследовать жителей в районах, где нет правоохранительных органов", говорится в сообщении.

Протесты в Гонконге

"Это приложение нарушает наши принципы и местные законы", - заявила Apple. Разработчики приложения с решением корпорации не согласились, сообщив, что нет никаких свидетельств использования HKmap.live для организации нападений на полицию.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне 2019 года.

После объявления администрации специального административного района КНР о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются расследования дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.

Apple Гонконг

Новости по теме

Новости

При взрыве на заводе в Австрии серьезно пострадали два человека

В Турции отчитались об успешном ходе военной операции на севере Сирии

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает Украину к новому "Майдану"

Неизвестный с ножом напал на министра безопасности Индонезии

Помпео заявил, что США не давали Турции "зеленый свет" на операцию в Сирии

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Глава Минобороны РФ посетит КНДР в конце октября

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Сенаторы США предложили санкции против Турции за операцию в Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');