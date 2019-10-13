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В Гонконге протестующий ранил полицейского в шею

В Гонконге протестующий ранил полицейского в шею
Патруль спецназа в гонконгском районе Тай По во время акции протеста
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Участник антиправительственных протестов в Гонконге нанес полицейскому ранение канцелярским ножом в шею, сообщает в воскресенье сайт издания South China Morning Post.

Инцидент произошел в округе Куньтхон. Двое подозреваемых в нападении на полицейского задержаны. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

В воскресенье в городе продолжаются беспорядки. Участники протестов устраивают погромы в магазинах и офисы банков. Кроме того, протестующие забрасывают полицейские машины и отделения бутылками с зажигательной смесью.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы. Со временем расширился и список требований активистов. В частности, сейчас они выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Гонконг

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