В ДНР сообщили о перестрелке между украинскими военными в Донбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе в связи с отказом одного из подразделений выполнять приказ командования об отводе сил.

"Сегодня украинское командование предприняло очередную попытку выполнить свою часть договоренностей и отвести подчиненные подразделения на участке разведения сил и средств № 3 "Богдановка-Петровское", - сказал он.

По словам представителя Народной милиции ДНР, военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые занимали позиции в этом районе и придерживаются "крайне радикальных националистических взглядов", отказались выполнять приказ своего командования. Они объяснили свои действия недопустимостью "сдачи украинской земли противнику" и "предательством интересов страны", сказал представитель ДНР.

По его словам, переговоры украинского командования оперативно-тактической группировки "Восток" с украинскими националистами не дали положительного результата. Украинское командование отправило подразделения 3-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, чтобы заставить военных из 35-й бригады выполнить приказ. В итоге между украинским спецназом и морпехами началась перестрелка. "Применяется стрелковое оружие, отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты",- добавил представитель ДНР.

По его словам, эти факты являются "неоспоримыми доказательствами" саботажа процесса разведения сил и средств в Донбассе украинскими националистами и "их попыток принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта" в регионе.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей украинских военных по поводу этой информации.

Ранее в октябре представитель ЛНР заявил, что подразделения полка "Азов" прибыли в населенный пункт Золотое в Донбассе с целью сорвать процесс разведения сил и средств от линии соприкосновения в этом районе.