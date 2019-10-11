Путин заявил, что ситуация вокруг договора о СНВ-3 провоцирует гонку вооружений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сохраняющаяся неопределенность вокруг продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сказал, выступая на заседании Совета глав государств СНГ. Он напомнил, что договор истекает в феврале 2021 года.

Насколько понимают в Москве, продолжил он, "внутри администрации идут споры, кто-то говорит, что нужно продлить (договор - ИФ), кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями".

"Это создает тоже элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - сказал Путин. Это, подчеркнул президент, "очень плохо".

Ранее в октябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков говорил, что Россия продолжит предпринимать усилия, чтобы продлить действие договора СНВ-3.

"Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективах продления договора СНВ-3.

Ситуация вокруг СНВ-3

СНВ-3 - Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - был подписан сторонами в 2010 году. Он рассчитан на десять лет с возможностью продления еще на пять лет по соглашению сторон. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, его срок действия истекает в 2021 году.

В июне 2019 года Путин заявил, что договор СНВ-3 можно не продлевать, поскольку российские системы "такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу".

В свою очередь Джон Болтон, на тот момент занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, назвал маловероятным продление договора по СНВ с Россией. По его мнению, договор имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности, новые российские средства доставки.