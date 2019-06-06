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Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

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"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", - сказал президент.

"Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наши конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", - заявил Путин.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент РФ.

Касаясь размещения оружия в космосе, Путин сказал: "Вы спросите у экспертов. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Но мы же сделаем то же самое, причем быстро".

При этом Путин отметил, что последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселил в него оптимизм.

"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", - сказал Путин.

Действие десятилетнего договора СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

Владимир Путин

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