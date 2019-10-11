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Более тысячи авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна

Более тысячи авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" отменили более тысячи авиарейсов, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

В частности, многие перелеты отменила одна из крупнейших авиакомпаний Азии - Japan Airlines. Большинство отмененных авиарейсов приходятся на субботу.

Японские железнодорожные компании также намерены в субботу приостановить движение поездов, как в Токио, так и на региональных направлениях.

Ожидается, что тайфун "Хагибис" достигнет восточного побережья Японии в субботу. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях.

В настоящее время тайфуну присвоена четвертая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра в нем достигает 252 км/ч.

Из-за приближения тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили матчи сборных Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмены матча между Японией и Шотландией, запланированного на воскресенье.

Руководство парка развлечения "Диснейленд" в Токио также предупредило посетителей о том, что в субботу весь развлекательный комплекс будет закрыт.

Япония Хагибис

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