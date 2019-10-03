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Четыре человека погибли из-за тайфуна "Митаг" в Южной Корее

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, двое числятся пропавшими без вести из-за обрушившегося на южные и восточные районы Южной Кореи тайфуна "Митаг", сообщает агентство Yonhap в четверг.

Уточняется, что один человек погиб в городе Пхохан, а другой в деревне Сонджу в провинции Кенсан-Пукто.

В Самчхоке (провинция Канвон) сильные осадки вызвали оползень, в результате чего обрушилась стена жилого дома, погибла женщина. Аналогичная авария произошла в уезде Йондок в провинции Кенсан-Пукто, в результате, по данным властей, погиб один человек.

Два человека также пропали без вести во время проливных дождей, а несколько других получили ранения, сообщили власти.

Более 1500 человек на острове Чеджу и в других юго-восточных регионах страны были эвакуированы в аварийные убежища.

Экскурсионный поезд сошел с рельсов из-за оползня в уезде Понхва (Кенсан-Пукто). Около 100 морских маршрутов отменены.

Тем временем авиарейсы с 6 утра (00:00 по Москве) четверга выполняются по расписанию.

В ряде регионов наблюдается рекордно высокий уровень осадков. Так, В Улджине (провинции Кёнсан-Пукто) количество осадков достигло 104,5 мм в час, что является самым высоким показателем с 1971 года.

В городе Донхэ (провинция Канвон) уровень осадков составил 67,4 мм в час - самый высокий показатель с 1992 года, по данным Корейской метеорологической службы (KMA).

"Хотя тайфун отступил в Восточное море (Японское море - ИФ), ожидается, что сильный дождь будет продолжаться до конца дня в восточных прибрежных районах провинции Канвон, а также на островах Токто и острове Уллындо", - сообщает Корейская метеорологическая служба.

Южная Корея

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