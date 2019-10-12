В АТОР заявили, что тайфун в Японии не угрожает россиянам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Тайфун "Хагибис" в Японии не угрожает российским туристам, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в субботу.

Как сказали в АТОР со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию (JNTO), они находятся в безопасности. Однако в ассоциации призвали россиян следить за прогнозом погоды, следовать указаниям представителей официальных органов и предпринимать адекватные ситуации действия.

Туроператоры, работающие на направлении, также отметили, что ситуация под контролем. Офисы принимающих сторон работают в штатном режиме, программы туристов на данный момент не претерпели изменений, паники нет, отметили в АТОР.

В Японии бушует мощный тайфун "Хагибис", он обрушился на острова Идзу и движется в сторону столичного региона. На данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, туристов среди них нет.

Авиакомпании JAL, ANA и некоторые другие 12 октября отменили рейсы в аэропортах Нарита и Ханэда. Предполагается, что ограничения продлятся до понедельника, когда тайфун пойдет на спад.