Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 43 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В результате урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 43 человека, сообщается на сайте телеканала CNN.

Сообщается, что число жертв может вырасти, так как сотни людей считаются пропавшими без вести.

2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Это самый сильный ураган, с которым приходилось сталкиваться Багам. Ветер скоростью до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тысяч жителей островов. Ураган получил максимальную, пятую категории по силе.

Накануне сообщалось, что "Дориан" достиг островов у побережья Северной Каролины. Он вызвал в регионе сильные ветры, проливные дожди и штормовую нагонную волну. Ураган ослаб до первой категории.