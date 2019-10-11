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Обстрелянный в Красном море иранский танкер взял курс на Персидский залив

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иранский танкер, подвергшийся обстрелу в Красном море, начал движение в сторону Персидского залива, сообщили иранские СМИ со ссылкой на судовладельца - компанию National Iranian Tanker Company (NITC).

Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, иранский танкер Sabity движется в юго-восточном направлении со скоростью примерно 17 км/ч. По информации сайта, танкер идет своим ходом, буксир ему на помощь не привлекался.

Ранее компания сообщила, что на танкере, находившемся примерно в 96 км от саудовского города Джидды, произошли два взрыва, и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что иранский танкер подвергся нападению в Красном море. Он отметил, что судно было атаковано дважды и получило повреждения.

В Тегеране в то же время не стали возлагать ответственность за нападение за кого-либо и напомнили, что расследование продолжается.

В свою очередь представитель Пятого флота США, базирующегося в Манаме (Бахрейн), сообщил, что американскому командованию известно об инциденте с танкером, однако другой информации оно пока предоставить не может.

О ЧП на борту танкера стало известно утром в пятницу.

National Iranian Tanker Company Иран Персидский залив

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