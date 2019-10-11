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Загоревшийся в Красном море иранский танкер был поражен двумя ракетами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы и вспыхнул пожар, вероятно, был атакован при помощи двух ракет, сообщил в пятницу телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера - госкпорорацию National Iranian Oil Company.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, которое совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Владелец судна отметил, что никто из находившихся на нем людей не пострадал, а состояние танкера оценивается как устойчивое.

Как сообщалось, взрыв на танкере произошел в море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. Ранее Press TV отмечал, что эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили из списка версий возможность теракта.

Иран Красное море Саудовская Аравия

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