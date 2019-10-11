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На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

Эксперты не исключают возможность теракта

На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, в пятницу рано утром произошел взрыв, сообщает телеканал Press TV.

После этого на судне начался пожар, были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. О пострадавших не сообщается.

Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.

По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта.

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