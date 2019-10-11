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МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана в пятницу подтвердил, что иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море, сообщает иранский телеканал Press TV.

В МИД отметили, что танкер был атакован дважды и получил повреждения.

Представитель министерства в то же время отметил, что расследование инцидента продолжается. Также он не стал называть возможных виновников нападения.

Ранее в компании-владельце танкера National Iranian Tanker Company (NITC), что на танкере, находившимся примерно в 96 километрах от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, совпадает с московским). Их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки. Первоначально сообщалось, что взрывы спровоцировали пожар, но позднее компания опровергла эту информацию.

Иран

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