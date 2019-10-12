В Huawei заявили, что компания ежедневно подвергается 1 млн кибератак

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Компания Huawei Technologies Co. ежедневно подвергается примерно 1 миллиону кибератак, которые проводятся как внутри страны, так и из-за ее пределов, приводит Kyodo News слова старшего вице-президента компании Джона Саффолка.

Он полагает, что хакеры с помощью атак пытаются похитить данные о разработках 5G-технологий Huawei. Кибератаки осуществлялись посредством отправки вируса по электронной почте.

Большинство кибератак, по словам Саффолка, удалось отразить, однако часть компьютеров старого типа все же пострадали. Источники кибератак компания не определила, добавил он.

Также Саффолк заявил, что китайские власти не запрашивают у компании конфиденциальную информацию, в чем Huawei обвиняют США.

"Если бы китайское правительство попросило его (основателя и президента Huawei Рена Женфея - ИФ) сделать нечто, что, по его мнению, будет неуместным, например, передать данные или оставить "бэкдор" (back door, намеренно оставленный разработчиком дефект, позволяющий получить доступ к зашифрованным данным - ИФ), он бы отказался это делать", - заявил старший вице-президент Huawei.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности, поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала.

Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из "черного списка" без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei сроком на 90 дней. В августе Huawei оценила потери из-за санкций США в $10 млрд.