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США заявили об обстреле Турцией своих войск в Сирии

Анкара обвинения отвергает

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

По его данным, обстрел произошел в пятницу около 21:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе города Кобани. Утверждается, что взрыв произошел в нескольких сотнях метров от зоны безопасности, и сирийские военные знали, что там присутствуют силы США.

Как сообщает Anadolu, министерство обороны Турции отвергло обвинения в обстреле наблюдательного пункта США. В заявлении турецкого военного ведомства говорится, что Турция "принимает все возможные меры, чтобы не нанести вред американской базе", а также что огонь был прекращен после получения тревожной информации от США.

CNN со ссылкой на несколько военных источников уточняет, что американские военные в результате обстрела не пострадали.

Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Ранее Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 399 бойцов курдских формирований. Также турецкие СМИ сообщали о гибели восьми мирных жителей в Турции из-за обстрела из Сирии.

США Турция Сирия

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