Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана выражает поддержку операции Турции "Источник мира", проходящей на северо-востоке Сирии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление администрации пакистанского премьер-министра Имран Хана.

"Мы молимся за то, чтобы усилия Турции по укреплению безопасности, региональной стабильности и по мирному урегулированию ситуации в Сирии были полностью успешными", - цитируют они выдержки из заявления.

Согласно ему, накануне Хан позвонил по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы довести до сведения турецкого лидера поддержку Исламабада.

Позднее в октябре ожидается визит Эрдогана в Пакистан.

Президент Турции 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Операция вызвала критику во многих странах мира, включая США.