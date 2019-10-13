Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу улучшить отношения с РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Внутриполитическая ситуация в США не позволяет президенту этой страны Дональду Трампу кардинально улучшить отношения с Россией, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - продолжил глава российского государства.

Фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте телеканала RT.

Владимир Путин побеседовал с журналистами RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед своим визитом в Саудовскую Аравию и Эмираты.

Президент России посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.