МИД РФ заявил о попытке Вашингтона подорвать работу ООН невыплатой взносов

По данным министерства, долг США превысил $1 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Подразделения ООН вынуждены принимать меры жесткой экономии из-за ухудшения финансирования: более 50 стран, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты Всемирной организации, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в воскресенье.

"Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", - отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства.

"Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине", - заявили в МИД РФ.

Со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерреша на Смоленской площади проинформировали, что из-за ухудшения финансового положения ООН "уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг".

"Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению - ключевое подразделение Секретариата - вынужден принимать меры жесткой экономии. Начиная с середины октября текущего года, для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день - строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, - в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений", - сообщили в МИД РФ.

Проблемы с визами

Как сообщалось, США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, прибывшую в США на "Диалог Форт-Росс", задержали и допросили в аэропорту Нью-Йорка. По сообщению российского посольства в США, после допроса сотрудник ФБР предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".