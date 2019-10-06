Посольство РФ в США направило ноту протеста в связи с допросом депутата Юмашевой

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пленарном заседании Госдумы РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, говорится в фейсбуке посольства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - приводятся в сообщении слова Антонова, предположившего, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

Российский посол добавил, что не может представить повторения аналогичной ситуации с американскими дипломатами в России.

Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" из-за отказа США выдать им визы.

До этого Соединенные Штаты отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.