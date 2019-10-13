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Число погибших в Японии от удара тайфуна достигло 23 человек

Число погибших в Японии от удара тайфуна достигло 23 человек
Затопленная после удара тайфуна улица в Кавасаки, недалеко от Токио
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - До 23 человек выросло число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию накануне, сообщает в воскресенье телеканал NHK.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Травмы получили 166 человек.

Без света до сих пор остаются 200 тыс. домохозяйств в Токио и в близлежащих префектурах.

Власти сохраняют в силе приказы об эвакуации в отношении 3 млн человек в нескольких префектурах, включая Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба. Также было обнародовано предупреждение об угрозе разлива 14 рек из-за дождей.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей - между сборными Англии и Франции, Новой Зеландии и Италии, а также между Намибией и Канадой. В то же время организаторы в итоге не стали отменять запланированный на воскресенье матч между Японией и Шотландией. Он должен пройти в 19:45 по местному времени (13:45 по Москве) в Йокогаме.

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Накануне авиакомпании JAL, ANA и некоторые другие отменили рейсы в аэропортах Нарита и Ханэда. Предполагается, что ограничения продлятся до понедельника, когда тайфун пойдет на спад.

Ранее СМИ сообщали, что тайфун "Хагибис" может оказаться для Японии самым разрушительным с 1958 года. Тогда страна попала под удар урагана "Ида", который унес жизни 1200 человек.

Между тем, в Ассоциации туроператоров России сказали "Интерфаксу", что тайфун не угрожает российским туристам, находящимся в Японии.

Япония Хагибис

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