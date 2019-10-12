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Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"
Последствия тайфуна "Хагибис" в префектуре Тиба к востоку от Токио
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минимум один человек погиб в результате тайфуна "Хагибис", пришедшего в Японию, сообщает NHK World.

По данным телеканала, погибшего 50-летнего мужчину нашли в опрокинутой машине. Japan Today уточняет, что перевернутый автомобиль был обнаружен рядом с разрушенным домом в префектуре Тиба неподалеку от Токио.

Еще около 40 человек получили травмы из-за разгула стихии. Сообщается, что в так называемом Большом Токио обесточены оказались 57 тысяч домов.

Порывы ветра "Хагибиса" достигают 216 км/ч. Метеорологи прогнозируют выпадение к полудню воскресенья по местному времени (6:00 по Москве) более 50 см осадков в районе Токио.

Ранее СМИ сообщали, что тайфун "Хагибис" может оказаться для Японии самым разрушительным с 1958 года. Тогда страна попала под удар урагана "Ида", который унес жизни 1200 человек.

Япония Хагибис

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