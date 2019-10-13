Саудовская Аравия осудила турецкое вторжение в Сирию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия осуждает турецкую военную операцию "Источник мира" против курдских боевиков и террористов, начавшуюся 9 октября в Сирии в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Об этом заявил журналистам государственный министр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответствовать и обеспечить прекращение агрессии", - сказал госминистр.

"Я думаю, что США все еще работают со своими союзниками на севере Сирии и США должны сами определять свою политику. Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход правильный или нет. Мы ведем тесные консультации со своими пантерами в Вашингтоне, также как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии, и ищем лучший способ решить ситуацию", - продолжил аль-Джубейр.

Министр не стал комментировать заявление курдского руководства, которое считает, что моральное обязательство США - защищать тех людей, которые бок о бок боролись с ними против ИГ (запрещенная в России террористическая организация).