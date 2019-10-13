Поиск

Саудовская Аравия осудила турецкое вторжение в Сирию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия осуждает турецкую военную операцию "Источник мира" против курдских боевиков и террористов, начавшуюся 9 октября в Сирии в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Об этом заявил журналистам государственный министр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответствовать и обеспечить прекращение агрессии", - сказал госминистр.

"Я думаю, что США все еще работают со своими союзниками на севере Сирии и США должны сами определять свою политику. Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход правильный или нет. Мы ведем тесные консультации со своими пантерами в Вашингтоне, также как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии, и ищем лучший способ решить ситуацию", - продолжил аль-Джубейр.

Министр не стал комментировать заявление курдского руководства, которое считает, что моральное обязательство США - защищать тех людей, которые бок о бок боролись с ними против ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Саудовская Аравия Сирия

Новости по теме

Новости

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Сын Байдена уволится из компании с китайским участием во избежание конфликта интересов

Сын Байдена уволится из компании с китайским участием во избежание конфликта интересов
Вторжение Турции в Сирию

Почти 800 родственников боевиков ИГ сбежали из лагеря в Сирии после обстрела Турции

Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу улучшить отношения с РФ

Число погибших в Японии от удара тайфуна достигло 23 человек

Число погибших в Японии от удара тайфуна достигло 23 человек

МИД РФ заявил о попытке Вашингтона подорвать работу ООН невыплатой взносов

Президент Эквадора договорился с лидерами протеста о переговорах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Посол США при Евросоюзе даст показания против Трампа в Конгрессе

Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито

Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');