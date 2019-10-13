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Почти 800 родственников боевиков ИГ сбежали из лагеря в Сирии после обстрела Турции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - 785 членов семей боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в воскресенье смогли бежать из заключения после того, как их лагерь подвергся обстрелу турецкой артиллерии, сообщает британский телеканал Sky news со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Обстрелу турецких военных и их союзников подвергся лагерь Айн-Исса на севере Сирии. Отмечается, что беглецы не являются выходцами из стран региона.

Тем временем, по данным ООН, четыре дня наступления турецких сил на северо-востоке Сирии привели к тому, что свыше 130 тыс. местных жителей пришлось оставить свои дома.

Военная операция Турции в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Операция вызвала критику во многих странах мира, включая США.

Сирия Турция ИГ

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