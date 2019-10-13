Российские военные заявили о 100 тыс. беженцев после начала операции Турции в Сирии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная ситуация в сирийской провинции Хасака ухудшилась после начала военной операции Турции, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"На фоне проведения вооруженными силами Турции операции на северо-востоке Сирийской Арабской Республики продолжается обострение гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Хасака", - заявил Бакин на брифинге в субботу.

"На сегодняшний день в городах Камышли и Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий", - сказал он.

По словам Бакина, на "горячую линию" российского центра по примирению поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Накануне Бакин заявил, что на фоне проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии активизировались действия незаконных вооруженных формирований в других регионах страны.

Турция в прошлую среду начала на северо-востоке Сирии операцию против курдских формирований.