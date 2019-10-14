Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Военные США мешают продвижению ВС Сирии, на Сокольнической линии нет движения, смертность от отравлений алкоголем в России выросла

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные США мешают продвижению ВС Сирии к Манбиджу. По их информации, инцидент произошёл на подступах к западным районам города. Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с Дамаском о совместных действиях против проводящих операцию на севере Сирии ВС Турции. Также стало известно, что договоренностям СДС и Дамаска по поводу защиты северной границы Сирии предшествовали консультации, в которых принимала участие и Россия.

- NYT узнала, что США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ. По словам собеседников газеты, американские военные не смогли перевести около пятидесяти "ценных" заключенных "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в РФ) из курдских тюрем до того, как Пентагон решил вывести свои войска из северной Сирии.

- На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение. Около 6:00 из-за технической неисправности пустой поезд остановился в перегоне между станциями "Румянцево" и "Саларьево". Движения нет от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра.

- Смертность в России от отравления алкоголем выросла. Минздрав отчитался о росте на 14% числа смертей от отравления алкоголем за текущий год (всего около 6000). В то же время в ведомстве обратили внимание, что на протяжении последних 10 лет показатель смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний снижался. В прошлом году он составил 33,2 на 100 тысяч населения при показателе 47,5 на 100 тысяч населения в 2010 году.

- СПЧ подготовил пакет поправок к антиэкстремистским законам в религиозной сфере. В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение понятию "экстремистская деятельность". Причиной необходимости совершенствования законодательства стал так называемый "пакет Яровой-Озерова". Кампания запретов уже породила абсолютно нефункциональный федеральный список экстремистских материалов, переваливший за 4,4 тыс. пунктов, указывают правозащитники.

- Сборная России по футболу разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020. Матч группы I, состоявшийся в Никосии (Кипр) в воскресенье, завершился со счетом 5:0. Голы забили Денис Черышев (дважды, 9-я минута и 90+2), Магомед Оздоев (22), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). Россия, занимающая второе место в группе, набрала 21 очко и стала недосягаемой для преследующих ее соперников.

Новости

Экзит-полы показали победу правящей партии на парламентских выборах в Польше

Число жертв тайфуна "Хагибис" выросло до 37

Число жертв тайфуна "Хагибис" выросло до 37
Вторжение Турции в Сирию

NYT узнала, что США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

NYT узнала, что США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

РФ выполнит наблюдательный полет над Румынией

Вторжение Турции в Сирию

Военные США мешают продвижению ВС Сирии к Манбиджу

Вторжение Турции в Сирию

Курды проводили переговоры с Дамаском при участии РФ

Вторжение Турции в Сирию

Дамаск и курды договорились о размещении сирийских войск у границы с Турцией

Вторжение Турции в Сирию

Курды готовятся впустить сирийских военных в Манбидж и в район Кобани

Вторжение Турции в Сирию

Дамаск направил войска к месту проведения Турцией военной операции

Число жертв тайфуна в Японии превысило 30 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');