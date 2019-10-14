СПЧ подготовил пакет поправок к антиэкстремистским законам в религиозной сфере

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает существенно реформировать антиэкстремистское законодательство, правозащитники подготовили ряд поправок, конкретизирующих нормы в религиозной сфере, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

"Эти нормы открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе ограничений свободы совести", - приводит издание выдержку из текста документа, подготовленного к совместному заседанию комиссий СПЧ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение понятию "экстремистская деятельность" и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве. Причиной необходимости совершенствования законодательства стал так называемый "пакет Яровой-Озерова". В 2016 году вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также ряд депутатов и сенаторов внесли поправки в законы, ужесточающие наказание за терроризм и экстремизм. В том числе они коснулись норм, регулирующих религиозную деятельность, уточняет газета.

"Кампания запретов уже породила абсолютно нефункциональный федеральный список экстремистских материалов, переваливший за 4,4 тыс. пунктов. В него включены и многие религиозные тексты, в том числе запрещенные явно без должных оснований, среди них даже средневековые мусульманские трактаты", - заявили изданию в СПЧ.

Кроме того, в записке правозащитников отмечается, что к экспертизе текстов сегодня привлекаются специалисты, далекие от научного религиоведения, сообщает газета.

Также в СПЧ считают необходимым скорректировать и ряд других норм закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". В частности, следует уточнить порядок полного наименования религиозной организации, который сегодня не прописан. Также нужно разъяснить, можно ли религиозным организациям проводить богослужения в жилых помещениях, так как сейчас они привлекаются к ответственности за нецелевое использование земельного участка, пишут "Известия".