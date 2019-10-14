Эрдогана возмутило отсутствие поддержки в НАТО его действий в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщают турецкие СМИ, лидер страны недоволен, что остальные члены альянса занимают неактивную позицию по этому вопросу.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявляла, что на саммите ЕС в октябре будет поднят вопрос о возможных санкциях против Турции. В США также поднимался вопрос о возможных ограничительных мерах в отношении Анкары.