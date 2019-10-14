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Эрдогана возмутило отсутствие поддержки в НАТО его действий в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Вторжение Турции в Сирию

Как сообщают турецкие СМИ, лидер страны недоволен, что остальные члены альянса занимают неактивную позицию по этому вопросу.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявляла, что на саммите ЕС в октябре будет поднят вопрос о возможных санкциях против Турции. В США также поднимался вопрос о возможных ограничительных мерах в отношении Анкары.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Родник мира

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