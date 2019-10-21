Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сонные мутации, мыши-долгожители с аномально длинными теломерами и отзыв статьи о привлекательности женщин на каблуках

Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые нашли еще одну мутацию, которая позволяет ее счастливым носителям высыпаться за 4-5 часов. В новом исследовании описана мутация в гене рецептора 1 нейропептида S (NPSR1). Суть ее в том, что аминокислота тирозин в одном из положений белковой цепи замещалась на гистидин. Как выяснилось, мутация в гене NPSR1 не только уменьшает продолжительность сна, но и предотвращает проблемы с памятью, связанные с недостатком сна, по крайней мере так происходит у мышей.

- Журнал Archives of Sexual Behavior отозвал статью 2014 года о повышенной привлекательности женщин на высоких каблуках в глазах мужчин. В работе, которая утверждала, что мужчины охотнее помогают женщине на высоких каблуках и вообще обращают на них больше внимания, обнаружили методологические недочеты и статистические ошибки. Сам автор исследования никаких комментариев по поводу отзыва своей работы не дал.

- Палеонтологи подтвердили, что в Австралии среди крупнейших плейстоценовых хищников большинство составляли рептилии, а не млекопитающие. Среди них были гигантский варан, родственник комодского, 250-килограмовый сухопутный крокодил и змея весом 150 килограммов. Ученые пришли к такому выводу после проведения полевых исследований и изучения публикаций об окаменелостях, найденных на континенте за последние 15–20 лет. После вымирания мегафауны основными хищниками на континенте стали уже млекопитающие.

- Испанские ученые вырастили мышей со сверхдлинными теломерами, которые жили не только дольше, но и здоровее сверстников. Они стройнее, у них меньше содержание жира в теле, выше чувствительность к инсулину и меньше старых клеток в тканях. Риск развития опухолей при этом не вырос: у экспериментальных мышей рак встречался в два раза реже, чем у контрольных. Примечательно, что всех этих эффектов исследователи добились без генетических манипуляций - просто увеличив период, который эмбриональные клетки проводят в стволовом состоянии.

- 14 октября объявили лауреатов Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2019 год. N+1 рассказал, какие эксперименты проводили победители и почему их исследования оказались важны для передовых изменений в жизни многих стран.

- Исследовательская группа установила, что примерно половина лекарств от рака, одобренных европейскими властями с 2014 по 2016 год, могут быть бесполезными. И дело не в отдельных нарушениях или отступлениях от процедуры (в последние годы строгие требования к порядку проверки противораковых средств были существенно смягчены). N+1 разбирался, почему так получилось и что можно сделать, чтобы такая ситуация больше не повторялась.