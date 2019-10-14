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В ЦПВС рассказали о просьбах о помощи со стороны жителей северо-востока Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Обращения населения северо-восточных районов Сирии с просьбами о помощи поступают на фоне операции вооруженных сил Турции и гуманитарного кризиса в регионе в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и в правительство Сирии, сообщил руководитель Центра, генерал-майор Алексей Бакин.

"Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем", - заявил Бакин на брифинге в понедельник.

По его словам, в связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета САР на своей территории.

Он отметил, что в других населенных пунктах Восточной Сирии представители родоплеменных союзов "провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в Центр по примирению враждующих сторон обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирийской Арабской Республики и решении гуманитарных проблем".

Бакин добавил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. По его словам, 13 октября зафиксировано 19 обстрелов.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

Сегодня Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии (как отмечало агентство Anadolu, турецкие военные используют термин "нейтрализован" в отношении убитых, сдавшихся или взятых в плен).

Турция Сирия Россия Центр по примирению враждующих сторон Алексей Бакин

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