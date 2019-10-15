Пять стран ЕС запросили экстренную закрытую встречу в ООН по ситуации в Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пять европейских членов Совета Безопасности (СБ) ООН запросили на среду, 16 октября, проведение экстренной закрытой встречи в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире международной организации.

По словам собеседника агентства, запрос поступил от пяти европейских членов СБ ООН - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Источник отметил, что на данный момент решения председателя Совбеза по этому запросу пока нет.

10 октября члены СБ ООН уже собирались за закрытыми дверями в связи с действиями Турции в Сирии, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление. Закрытая встреча состоялась также по инициативе пяти европейских членов Совета.

Ранее во вторник, 15 октября, стало известно, что США ввели санкции против ряда турецких министерств и министров из-за турецкой операции "Источник мира" в Сирии. Днем ранее, 14 октября, Совет ЕС по иностранным делам призвал международное сообщество предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

После этого турецкие СМИ сообщили, что Анкара "серьезно пересмотрит" сотрудничество с Евросоюзом по некоторым вопросам из-за предвзятого отношения ЕС к военной операции Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.