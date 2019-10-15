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США оставят небольшой контингент на юге Сирии для борьбы с остатками ИГ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Несмотря на вывод американских войск с северо-востока Сирии, Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Эт-Танфа на юге страны для борьбы с остатками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на его странице в твиттере.

"Небольшое присутствие сил США сохранится на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать пресекать (активность - ИФ) остатков ИГ", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что выводит оставшихся военнослужащих США с северо-востока Сирии. По словам Трампа, они после разгрома халифата ИГ будут передислоцированы в другое место, но все равно останутся в регионе, чтобы отслеживать ситуацию и предотвращать повторение ситуации 2014 года, когда террористы захватили значительные территории Сирии и Ирака.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и европейские страны выступили против этой операции.

Как заявил в конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер, президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Дональд Трамп Турция Сирия США

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