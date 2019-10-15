Глава Пентагона заявил о бегстве террористов из-за операции Турции в Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Операция Турции "Источник мира" в Сирии оказала негативное влияние на международную кампанию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), говорится в обнародованном в понедельник заявлении шефа Пентагона Марка Эспера.

"Это неприемлемое вторжение (в Сирию - ИФ) также подорвало успешную международную миссию по уничтожению ИГ и привело к освобождению многих опасных пленных членов ИГ", - отмечается в заявлении.

Эспер также напомнил, что операция Турции началась, несмотря на неоднократные возражения и предупреждения со стороны США и международного сообщества. Шеф Пентагона заключил, что эта операция уже привела к жертвам, беженцам, разрушениям и возросшей угрозе для размещенных в регионе американских войск.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп уточнил, что США оставят небольшой контингент в районе Эт-Танфа на юге Сирии для борьбы с остатками ИГ.