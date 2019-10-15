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В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ

В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Богачева, о которой ранее сообщалось, что она задержана в Минске, возвращается в Россию вместе с мужем, сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

Он уточнил, что сейчас нет связи с Богачевой и ее супругом, так как "они спешат перебраться в безопасное место".

Незадолго до этого посольство РФ в Минске сообщило, что Богачева находится на свободе.

Ранее во вторник стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории республики и не усмотрела оснований для ее удержания с целью выдачи. Об этом "Интерфаксу" сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

"Да, ее (Богачеву - ИФ) задерживали, сегодня освобождена", - сказал Брылев. Он также заявил, что Генеральная прокуратура "поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении нее на территории Белоруссии".

Ранее МИД РФ подтвердил задержание Богачевой правоохранительными органами Белоруссии. "Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - сообщалось на официальных страницах министерства в фейсбуке и твиттере.

Ранее во вторник Малькевич сообщил, что Богачева задержана в Белоруссии Интерполом по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщил Малькевич в социальных сетях.

Он рассказал "Интерфаксу", что Богачева была задержана в гостинице в Минске. С ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.

Общественная палата Александр Малькевич Анна Богачева Белоруссия Минск

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