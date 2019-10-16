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Эрдоган назвал дату завершения поставок С-400 в Турцию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут быть выполнены в ноябре-декабре.

"Сейчас мы на 70% удовлетворяем все наши потребности в оборонной промышленности. Мы сами производим оружие и боеприпасы для борьбы с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом. (...) Нам сказали: "Patriot вам не дадим". Не давайте. Что случилось? Мы взяли С-400. (...) И теперь завершающий этап будет в декабре. Возможно, он произойдет в ноябре", - сказал Эрдоган журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Баку.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

С-400 Турция

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