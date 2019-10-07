"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай заключили контракт на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщила в понедельник газета "Ведомости".

"Между Россией и Китаем заключен как минимум один контракт по тематике СПРН, он оценивается примерно в $60 млн. Соглашение касается разработки программного обеспечения, которое задействовано в работе СПРН", - сообщила газета, ссылаясь на источник в оборонной промышленности.

Этим будут заниматься несколько предприятий, основной объем работ придется на МАК "Вымпел" и ЦНИИ "Комета", уточнили "Ведомости".

Россия оказывает помощь Китаю в моделировании СПРН, сообщил "Интерфаксу" в прошлую пятницу генеральный конструктор российской СПРН, глава российской оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев. "Взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется. Говорить более детально не можем, поскольку это связано с конфиденциальными соглашениями", - сказал он.

О том, что Россия помогает Китаю в создании СПРН, заявил 3 октября президент РФ Владимир Путин. "Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно, сейчас мы помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении", - сказал он на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики", - заявил Путин.

Китай - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе 2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по линии ВТС с Китаем составляет более $7 млрд. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере ВТС.

Как сообщалось, Россия выполняет крупный контракт на поставку Китаю систем ПВО С-400 "Триумф". Информированный источник сообщил в ноябре прошлого года "Интерфаксу", что Россия завершила поставку Китаю 24 истребителей Су-35.