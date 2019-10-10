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Военные РФ получили универсальный комплекс управления системами С-300 и С-400

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитно-ракетным комплексом семейства С-300 получили войска ПВО 20 общевойсковой армии, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Расчеты комплекса управления дивизионами ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" приступили к приемке вооружения и военной техники", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что "новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет".

Комплекс заступит на боевое дежурство в конце октября 2019 года, отмечают военные.

Система обнаружения и ведения комплекса позволяет определять дополнительные летные параметры целей в расширенных диапазонах высот и дальностей до цели с использованием системы "свой-чужой".

Данная зенитно-ракетная система (ЗРС) предназначена защиты от "массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех", отметили в пресс-службе.

Там отметили, что "Фаворит" - дальнейшее развитие ЗРС С-300. Ее боевые возможности повысились благодаря новой ракете с повышенной эффективностью поражения баллистических целей на расстояниях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон.

С-300 С-400

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