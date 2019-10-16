Поиск

Турция подготовила альтернативы поставкам боевых самолетов F-35

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.

"Эрдоган заявил, что альтернативные варианты для F-35 проработаны", - пишет газета "Дейли сабах".

"Предложения продолжают поступать", - заверил он.

Ранее США отказались поставлять Турции F35 в ответ на решение Анкары купить российские системы ПВО С-400.

Турция США F-35

Новости по теме

Новости

Палата представителей США проголосует по резолюции против решения Трампа по Сирии в среду

Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Путин и Эрдоган поспособствуют созыву Конституционного комитета Сирии

Пенс и Помпео приедут в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную в России израильтянку

В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ

В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');