Турция подготовила альтернативы поставкам боевых самолетов F-35
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.
"Эрдоган заявил, что альтернативные варианты для F-35 проработаны", - пишет газета "Дейли сабах".
"Предложения продолжают поступать", - заверил он.
Ранее США отказались поставлять Турции F35 в ответ на решение Анкары купить российские системы ПВО С-400.