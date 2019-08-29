Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей
Президент Турции сделал заявление после посещения авиасалона МАКС
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35, сообщает Daily Sabah.
"Турция не рынок для продажи военных самолетов F-35, а один из их производителей", – сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь из поездки в Россию. Если США не поставят их, Турция обязательно рассмотрит российские самолеты Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать системы С-400 для получения информации о F-35.
Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.