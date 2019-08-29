Поиск

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Президент Турции сделал заявление после посещения авиасалона МАКС

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей
Истребитель Су-57 на подготовке к авиасалону МАКС в Жуковском
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35, сообщает Daily Sabah.

"Турция не рынок для продажи военных самолетов F-35, а один из их производителей", – сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь из поездки в Россию. Если США не поставят их, Турция обязательно рассмотрит российские самолеты Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать системы С-400 для получения информации о F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Турция F-35 Су-35 Су-57

Новости по теме

Новости

Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы к президентским выборам в США

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

Что произошло за день: среда, 28 августа

Во Франции нейтрализовали хакерскую сеть, заразившую около миллиона компьютеров

Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях

Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях

Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Скончалась девочка из Петербурга, пострадавшая в турецком бассейне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');