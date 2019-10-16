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МИД Франции призвал вести диалог с Путиным, а не с Асадом по ситуации в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Франции должны быть нацелены на диалог с Россией по ситуации на севере Сирии, так как у Парижа и Москвы есть там общие интересы, заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Как заявил министр в эфире телеканала BFM TV, в этой ситуации нужно вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. На вопрос ведущего, возможен ли и диалог с Дамаском, которого поддерживает Россия, Ле Дриан несколько раз повторил: "С Россией".

Он подчеркнул, что основная задача Франции в Сирии - не допустить усиления террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "На остальной территории Сирии Россия делает то, что считает правильным. Моя же основная проблема - это ИГ", - сказал Ле Дриан.

В настоящее время армия Турции проводит на севере Сирии операцию, направленную на то, чтобы вытеснить курдские военизированные формирования из приграничных районов.

В среду, 16 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сирийские военные должны договориться о сотрудничестве с турецкой армией, которая проводит на севере страны операцию "Источник мира". По словам Лаврова, Москва готова помочь в таком диалоге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Власти многих стран критикуют эту операцию, а США ввели в понедельник, 14 октября, санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил о неприемлемости операции турецких военных в Сирии, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было.

Жан-Ив Ле Дриан Франция Владимир Путин Сирия Турция

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