В Москве назвали неприемлемой операцию Турции в Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил о неприемлемости операции турецких военных в Сирии, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было.

Российские власти "всегда призывали к сдержанности Турцию" в отношении Сирии, сказал он журналистам в Абу-Даби во вторник. Так Лаврентьев ответил на вопрос, действительно ли между Россией и Турцией есть какое-то согласие по поводу турецкой операции, как ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Безопасность турецко-сирийской границы должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы. Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе, турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции", - сказал спецпредставитель президента.

Лаврентьев также высказал опасение, что эта операция "действительно способна нарушить этот хрупкий межконфессиональный мир в тех районах (Сирии - ИФ)". "Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Лаврентьев также заверил, что Россия не допустит реального столкновения между Турцией и Сирией, в этом никто не заинтересован. Так Лаврентьев ответил на вопрос, какие шаги следует предпринять, чтобы избежать реального столкновения между Анкарой и Дамаском.

Турецкая операция в Сирии

9 октября Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии, ее целью была названа борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке соседней страны. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей операции является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Он отметил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

Между тем, курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией для противостояния турецкой агрессии. Этим договоренностям предшествовали консультации, в которых принимала участие РФ. Высокопоставленный член курдской Демократической прогрессивной партии Сулейман заявил, что консультации проходили на используемой Россией базе Хмеймим. При этом эта партия не имеет отношения к Сирийским демократическим силам (СДС), основу которой составляют бойцы-курды.

Сирийские правительственные силы в рамках операции по развертыванию сил на границе с Турцией вошли в город Телль-Тамир в провинции Хасеке. Подразделения правительственной армии также заняли контролируемый курдами город Табку в провинции Ракка.

Во вторник, 15 октября, Минобороны РФ сообщило, что американские военные покинули свои базы в районе сирийского города Манбидж, этот город и расположенные рядом с ним населенные пункты взяла под контроль сирийская армия.