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Лавров предложил помочь сирийским и турецким военным договориться в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Военные сирийской правительственной армии и ВС Сирии должны на местах договориться о параметрах сотрудничества севере Сирии, где турецкая армия проводит операцию "Источник мира", заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва готова помочь в таком диалоге.

На предстоящей встрече президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и вопрос о ее территориальной целостности и продолжение борьбы с остающимися боевиками. Также они обсудят возможности политического урегулирования внутрисирийского конфликта, включая организацию первого заседания конституционного комитета, сказал Лавров.

О визите Эрдогана в Россию президенты договорились 15 октября по телефону. Дата саммита еще не согласована, отметил министр.

Вторжение Турции в Сирию

Первое заседание конституционного комитета Сирии намечено на 30 октября в Женеве.

Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции на севере Сирии ради создания вдоль границы полосы безопасности шириной 32 километра и длиной 480 километров и освободить эту зону от курдских отрядов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. На зачищенную территорию власти Турции собираются переселить от двух до трех миллионов сирийских беженцев.

Операция стала возможной, поскольку президент США Дональд Трамп распорядился вывести с севера Сирии войска США, чтобы их не вовлекли в боевые действия. Курдские группировки тогда при посредничестве Москвы договорились с Дамаском о размещении в этой зоне правительственных войск.

Сирия Турция Сергей Лавров МИД Дамск Женева Реджеп Тайип Эрдоган США

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