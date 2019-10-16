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Сирийская оппозиция сообщила о прибытии российских военных к городу Кобани

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные достигли районов близ города Кобани на севере Сирии, сообщают западные и арабские СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Согласно поступившим данным, военнослужащие пересекли Евфрат и добрались до Кобани, двигаясь с запада на восток. К западу от Кобани находится город Манбидж, который после ухода сил возглавляемой США международной коалиции во вторник, 15 октября, перешел под контроль сирийских правительственных сил.

В сообщениях зарубежных СМИ утверждается, что российские военные действуют у Кобани в координации с группировкой "Сирийские демократические силы", основу которой составляют курды.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. Кобани - один из ключевых городов, расположенных в приграничной зоне.

Кобани Сирия Турция

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