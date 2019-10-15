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Сирийские войска взяли под полный контроль город Манбидж, который сдали американцы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сирийская армия взяла под полный контроль город Манбидж и расположенные по соседству населенные пункты, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Военное ведомство также сообщило, что американские военные покинули свои базы в районах населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, расположенных поблизости от Манбиджа и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

Американские военные передают свои позиции в сирийском городе Манбидж российским вооруженным силам, сообщил ранее журнал Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, американские военные, "которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе". "По сути, это сдача", - подчеркнул представитель Пентагона.

"Однако это осуществляется быстро, и не включает в себя обходы и т. д. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое секретное оборудование, которое не может быть вывезено", - пояснил он.

В понедельник, 14 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани.

"Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут", - цитировали слова Эрдогана турецкие СМИ. Президент подчеркнул, что Турция координирует с РФ вопросы операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.

Между тем в понедельник вечером сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что армия Сирии вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо. Ранее СМИ, близкие к сирийским курдам, сообщали, что бойцы сирийских правительственных войск уже находятся в городе Манбидж.

Минобороны РФ Манбидж Сирия

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